MILAN, Valuta il ricorso per le 2 giornate a Rebic

Dopo il la decisione odierna del Giudice Sportivo che ha inflitto due giornate di squalifica ad Ante Rebic, il Milan attende di entrare in possesso degli atti ufficiali che verranno esaminati dai legali. Nel caso in cui vi fossero i presupposti, il club presenterà ricorso per ottenere uno sconto di pena ed avere Rebic contro la Sampdoria sabato 3 aprile. Lo riporta MilanNews.