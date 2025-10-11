Milan, infortunio in nazionale per Estupinan: colpo alla caviglia contro gli Stati Uniti
Brutte notizie per il Milan. Pervis Estupinan si è infortunato in nazionale durante il match tra il suo Ecuador e gli Stati Uniti. L'esterno ex Brighton è stato costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo per un duro colpo alla caviglia sinistra subito dall'ex Juventus Weah. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni. Difficile che possa tornare in campo per il prossimo match dell'Ecuador, mercoledì contro il Messico, mentre la speranza di Allegri, come riportato da Pazzi di Fanta, è che possa essere a disposizione per la sfida di domenica sera contro la Fiorentina.
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
