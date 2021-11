MILAN, Giroud scalda i motori per sabato. Romagnoli...

A poco meno di una settimana dal match del Franchi, in casa Milan continua il lavoro in vista della sfida alla Fiorentina. I giocatori a disposizione del tecnico Stefano Pioli hanno disputato ieri un'amichevole con la Primavere in cui Olivier Giroud è sembrato in grande spolvero: tripletta per il francese che, vista l'assenza di Ibraimovich, impegnato con la Nazionale svedese, avrebbe buone chance di giocare a Firenze, in un'alternanza che coinvolgerà l'ex Chelsea ed Ibra in vista anche della sfida decisiva in Champions con l'Atletico Madrid. Buoni segnali anche da Ante Rebic, tornato dall'infortunio e desideroso di trovare la maglia da titolare contro la sua ex squadra. Ancora lavoro personalizzato per Samu Castillejo e Alessio Romagnoli. I due potrebbero tornare in gruppo alla ripresa degli allenamenti, mentre Junior Messias sta ultimando il suo recupero e potrebbe essere pronto per la convocazione contro la Fiorentina. Dalle nazionali arriva comunque una brutta notizia per i rossoneri, ovvero l'infortunio di Davide Calabria. Il difensore ha lasciato il ritiro dell'Italia per un fastidio al polpaccio ed è in dubbio per la gara di sabato prossimo; al suo posto la prima alternativa è Kalulu, con anche Florenzi (tornato tra i convocati nel derby) che scalda i motori. A riportare la situazione dei rossoneri è il Corriere dello Sport.