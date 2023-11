MILAN, Coi viola un treno per Jovic che può non ripassare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida contro la Fiorentina si avvicina sempre di più. Sabato prossimo il Milan scenderà in campo a San Siro contro i viola e martedì replicherà sempre davanti al pubblico amico contro il Borussia Dortmund un match che non va fallito. Con i due assenti Giroud e Leao, mister Pioli dovrà puntare tutto su quattro colonne, due difensive e due sulla trequarti, riporta l'edizione odierna del La Gazzetta dello Sport.

In difesa la palla passerà a Davide Calabria e Simon Kjaer per cercare di arginare gli attacchi avversari nel doppio confronto mentre davanti Loftus-Cheek e Pulisic dovranno confermarsi ai livelli visti in questo inizio di stagione. Il tecnico rossonero si attenderà risposte anche da Chukwueze e Okafor, colpi di mercato di quest'estate, per tentare la rimonta verso il vertice della classifica mentre per Jovic, ex della gara, potrebbe essere una delle ultime occasioni con il treno che, si legge sul quotidiano, potrebbe non ripassare più.