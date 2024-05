MENDILIBAR, Sono tranquillo. Non mi aspetto una Viola diversa

José Luis Mendilibar, tecnico dell'Olympiacos che stasera affronterà la Fiorentina nella finale di Conference League in programma ad Atene, ha parlato ai microfoni della UEFA in vista del match: "Sono tranquillo, per ora... Non c'è nervosismo o pensieri particolari".

Che Fiorentina si aspetta stasera?

"Non credo cambierà molto il loro atteggiamento rispetto a quanto visto durante la stagione, sono una squadra aggressiva e di valore. Immagino che il loro allenatore gli avrà chiesto di non cambiare, perché se sono arrivati in finale è proprio grazie alle loro idee".

Cosa si sente di chiedere ai tifosi?

"Che siano con noi, sapendo che lotteremo fino alla morte per vincere. Se loro saranno con noi sarà più semplice arrivare alla gioia finale...".