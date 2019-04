MAZZARRI, Confermata la squalifica in Champions

La commissione disciplinare d'appello della Uefa ha confermato le due giornate di squalifica inflitte al tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, espulso durante la sfida di Champions dello scorso dicembre contro il Villarreal per avere strattonato il giocatore avversario Nilmar. La sanzione inflitta al tecnico è stata inasprita in appello dall'Uefa con una terza giornata sospesa con la condizionale. Mazzarri salterà perciò la doppia sfida del Napoli agli ottavi di Champions contro il Chelsea, la prima in programma il 21 febbraio al San Paolo.