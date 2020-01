Andrea Masiello, classe ‘86, legherà il proprio nome a quello del Genoa - a cui ha detto sì nella giornata di ieri e lo hanno confermato sia Nicola che Gasperini- per un lungo periodo. Il centrale difensivo, secondo quanto scrive Tuttomercatoweb - firmerà infatti un contratto in scadenza nel 2023 per una cifra appena sotto il milione l’anno.