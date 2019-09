MANDZUKIC, Niente Firenze in accordo con la Juve

Niente trasferta a Firenze per Mario Mandzukic, che non compare nella lista dei convocati da Sarri. Una scelta condivisa con il giocatore, secondo quanto appreso da TMW, in quanto ci sono in corso delle trattative di calciomercato che lo vedono al centro della discussione. Il Qatar chiama, l'attaccante croato riflette: l'anticipo della terza giornata di Serie A la guarderà in tv così come De Sciglio, ancora out per problemi fisici. Mentre per Ramsey si tratta della prima volta in gruppo, a disposizione del tecnico.