MALINOVSKYI, Domani dovremo essere concentrati

Ruslan Malinovskyi è ritornato sui livelli che aveva fatto impazzire e innamorare i tifosi nerazzurri. Il trequartista ucraino, si confida in una lunga intervista a L'Eco di Bergamo, spaziando tra Atalanta, il suo stato personale e la sfida importante di domani contro la Fiorentina.

Un cambio di marcia in tutti i sensi Ruslan.

"Sì sto bene, son consapevole che è la prima volta in questa stagione, ma ora mi sento veramente bene fisicamente".

Sarà per via del nuovo modulo?

"La mia posizione è la stessa - taglia corto -, quello che mi condizionava spesso le prestazioni era un fastidioso problema all'addome. In Serie A devi essere al top, altrimenti fai fatica. Dopo il Covid, ho ripreso la mia marcia".

Come hai vissuto quel momento?

"Ho avuto un po' di febbre - confida - e mi sentivo stanco per tre, quattro giorni. Avevo perso olfatto e gusto. Per riprendermi bene mi ci è voluto un mese".

E Bergamo, l'Italia?

"Ci son voluti dei mesi all'inizio, non è stato per me facile perchè senz'altro ho dovuto studiare e imparare bene la lingua, mia moglie Roskana ama l'Italia e aveva già studiato l'italiano diversi anni fa... forse era un presagio di quanto sarebbe poi successo. Olivia, mia figlia è bergamasca, è nata al Papa Giovanni".

Domenica la Fiorentina

"Non possiamo sottovalutare nessun impegno, dovremo essere concentrati".