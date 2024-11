LIVRAMENTO, Mi dispiace saltare la gara con la Fiorentina

FirenzeViola.it

L'attaccante dell'Hellas Dailon Livramento ha parlato in conferenza post gara dopo la vittoria contro la Roma per 3-2. Livramento ha anche rimediato un cartellino rosso che gli costa la trasferta contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Penso sia stata una partita pazza, sono contento per come sono entrato. Mi dispiace per il cartellino che mi costringe a saltare la gara con la Fiorentina, ma la cosa più importante sono i tre punti".