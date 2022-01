LAZIO, Ufficializzate oggi due cessioni minori

Movimenti di mercato anche in casa Lazio, prossima avversaria in campionato della Fiorentina. Nella giornata di oggi sono state ufficializzate due cessioni minori per i biancocelesti: l'esterno Jony è stato girato in prestito in patria, al Real Sporting, fino al termine della stagione mentre l'attaccante Bobby Adekanye si trasferisce al Crotone, anche lui a titolo temporaneo.