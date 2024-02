LAZIO, Subito al lavoro: il punto sugli infortunati

FirenzeViola.it

La Lazio, archiviata la partita con il Torino, è tornata in campo per preparae la partita con la Fiorentina. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori che ieri non sono scesi in campo dal primo minuto hanno svolto una serie di partitelle a campo ridotto.

Come riporta lalaziosiamonoi Sarri deve recuperare alcuni giocatori. Intanto al posto di Gila, squalificato, dovrebbe giocare Casale in netto vantaggio su Patric, ancora fermo per il fastidio muscolare (zona pubica) e la distorsione alla caviglia rimediati con il Bologna. Lo spagnolo sta meglio, è comunque in dubbio per lunedì. Dovrebbe essere Casale ad affiancare Romagnoli al centro della difesa.

Sarri spera nel recupero Vecino, bloccato da problemi inguinali, e Zaccagni, ormai bloccato da più di un mese a causa della distorsione all'alluce: può rientrare tra i convocati, non in lizza per la maglia da titolare.

Infine c'è da verificare sia Mandas, ieri nemmeno in panchina a causa di un forte attacco influenzale, e Hysaj, sostituito all'intervallo della gara con il Torino per un problema al retto femorale.