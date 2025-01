LAZIO, Infortunio Tavares: probabile forfait con i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dieci minuti dopo aver fatto l'assist per il 3-0 della Lazio contro la Real Sociedad, Nuno Tavares al 43' è costretto ad uscire per infortunio. Il giocatore sta per crossare ma si ferma e Baroni è costretto a sostituirlo. Si dovrebbe trattare di un infortunio muscolare nella parte superiore della coscia ma l'entità si conoscerà nelle prossime ore. Il giocatore difficilmente potrà recuperare per domenica contro la Fiorentina.