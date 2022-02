LAZIO, Ieri prima seduta in gruppo per Jovane Cabral

Nella giornata di ieri in casa Lazio c'è stato il primo allenamento in gruppo di Jovane Cabral, ultimo arrivato dal mercato di casa biancoceleste. L'esterno, scrive LaLazioSiamoNoi.it, si è unito ai compagni in campo per la sgambata pomeridiana. Ha recuperato da poco da un infortunio, deve ritrovare una buona condizione atletica: ha svolto le prove tattiche da esterno destro offensivo, completando il tridente con Moro a sinistra e Felipe Anderson nella versione da falso nueve. Il brasiliano, con la partenza di Muriqi al Maiorca, nelle esercitazioni potrebbe muoversi fisso come vice-Immobile. Al gruppo si è riaggregato Pedro, ha risolto la lesione al polpaccio destro rimediata a Salerno e si è rimesso a disposizione per la partita con la Fiorentina. Ora la scelta è prettamente tecnica.