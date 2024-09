LAZIO, Domani la conferenza stampa di Baroni pre Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Lazio, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, ha reso noto che la conferenza stampa del proprio allenatore Marco Baroni, in vista del match di domenica al Franchi alle 12:30, avrà luogo domani, venerdì 20 settembre, alle 15:00. Ecco la nota ufficiale:

"Il tecnico biancoceleste Marco Baroni interverrà in conferenza stampa per presentare Fiorentina-Lazio domani, venerdì 20 settembre 2024, alle ore 15:00 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma sslazio.it e sui social ufficiali della Lazio."