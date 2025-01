LAZIO, Baroni: "Pedro e Noslin ok, su Patric vedremo sabato"

FirenzeViola.it

In vista del match tra Lazio e Fiorentina in programma domenica 26 gennaio alle 20:45, Marco Baroni può sorridere: "Nuno Tavares sta bene, sta recuperando la miglior condizione e secondo me anche a Verona ha fatto una buona partita dove ha fornito palloni importanti. Deve stare sereno e avere la gioia di giocare forte, noi gli chiediamo questo e abbiamo grande fiducia nel ragazzo. Deve fare un percorso importante, ha una grande chance e noi lo sosteniamo. Sono contento di aver recuperato alcuni giocatori, Pedro e Noslin si sono allenati bene e sono recuperati. Ci dovranno dare un contributo importante già domani".

Tanti comunque gli assenti, Baroni fa il punto anche su Patric, sul mercato e su eventuali ragazzi della Primavera:

"Preferisco parlare della gara, dietro siamo corti ma ho massima fiducia nella squadra. Abbiamo all'interno le soluzioni per sopperire, ma quella di domani è una partita troppo importante. Veniamo da una bella prestazione a Verona, non dobbiamo fare calcoli. Quando ho detto che dobbiamo giocarla come se non ci fosse un domani intendo proprio che dobbiamo giocare gara dopo gara. Per noi è un passaggio importante perché ci garantirebbe il passaggio agli ottavi. È vero che siamo un pochettino corti, ma il direttore ha già parlato e sicuramente la società è attenta. Faremo qualcosa ma con giocatori di prospettiva, voglio ricordare che siamo appena partiti in un percorso di rinnovamento e chi farà parte di questa squadra dovrà essere giovane e avere grande prospettiva, che per noi è più importante. Su Patric stiamo lavorando, sabato ha un controllo e vedremo come starà. Dovrebbero aggiungersi alla squadra Zazza e Balde".

Riposerà uno tra Guendouzi e Rovella?

"Sto valutando... Dietro siamo un po' corti come soluzioni ma questo non deve intaccare la nostra fiducia. Come dico sempre, occorre giocare in sedici, da questo punto di vista chi va dentro è importante quanto chi parte".