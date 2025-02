L'Hellas ha un problema con il gol: ecco da quanto non segna in casa

L'Hellas Verona sarà il prossimo avversario della Fiorentina, con la sfida in programma domenica. La squadra gialloblù arriva alla partita con un dato preoccupante: non segna al Bentegodi da ben 451 minuti. L'ultima rete in una gara interna è stata realizzata al 35' contro l'Empoli, in una partita persa

1-4. Da allora, il Verona non è riuscito a trovare la via del gol, tanto da rimanere a secco contro Milan, Lazio, Udinese e Atalanta.

Un'astinenza offensiva che pesa sulle spalle della formazione di Zanetti, che dovrà cercare di ritrovare la precisione sotto porta contro la Fiorentina, mentre i viola tenteranno di approfittare di questo momento di difficoltà per portare a casa una vittoria fondamentale.