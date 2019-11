JURIC, Veloso e Kumbulla out. Viola reagiranno

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric incontra i giornalisti nella sala stampa del Centro Sportivo "Paradiso" di Peschiera del Garda.

La città ha perso un riferimento. Le hanno spiegato l'importanza di questa figura?

"Non lo conoscevo, ma stando ieri al funerale e leggendo mi sono quasi commosso, ho percepito cosa ha dato alla città. È stato tristemente bello, un funerale strano. Ieri è stato emozionante, ho percepito molto di Verona".

Come si riparte dopo la sosta?

"Vogliamo ripartire con buone prestazioni, ma il risultato dipende da tante cose".

I nazionali come sono tornati?

"Amrabat è tornato bene, Rrahmani è tornato prima rispetto al solito. Ad Adjapong è servito giocare".

E Di Carmine?

"Non mi doveva convincere, era una cosa tra me e lui. Ho sempre avuto stima di lui".

La Fiorentina è tra le più talentuose?

"Hanno giocatori che ti possono risolvere la partita, sono reduci da una sconfitta pesante ma in precedenza avevano fatto bene".

Pensava di entrare in così poco tempo nel cuore dei tifosi?

"No, non penso a queste cose".

Kumbulla come sta?

"Lui e Veloso non ci saranno. I difensori stanno tutti bene, vedrò oggi in allenamento pensando anche alle caratteristiche della Fiorentina".

In mezzo ci sarà Pessina?

"Sì".

Gioca Di Carmine o Stepinski?

"Anche questo lo valuteremo oggi".

Salcedo può giocare con loro due?

"Lui rende meglio con un altro attaccante, può fare meglio i movimenti che gli vengono. Anche se può fare la prima punta".

Con la Fiorentina amici sugli spalti e nemici sul campo?

"Per noi è fondamentale, sono fiducioso, possiamo fare bene anche contro queste squadre".

Cambia qualcosa giocare una partita in meno a dicembre?

"Sarebbe stato meglio giocare, ma è ancora lontana e siamo concentrati sulla Fiorentina".

Che partita sarà?

"È tutto difficile, ma anche una grande occasione. Possiamo fare bene con chiunque, la vedo così".

Antognoni ha detto che non siete solo difesa.

"Come concezione di gioco siamo più offensivi rispetto al mio passato. Abbiamo lavorato bene in difesa, su cose basilari".

Cosa pensa del mercato di gennaio?

"Vogliamo fare queste quattro partite e fare un punto della situazione. Se tutto va bene recuperiamo Badu e Bessa. Con loro avremmo due giocatori in più, con una certa esperienza".

Che Fiorentina si aspetta?

"Dopo una batosta così, anche inattesa, vorranno sicuramente reagire".