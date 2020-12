JURIC, Pradè? Un complimento, ma solo a me. Oggi...

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport dopo il pari per 1-1 contro la Fiorentina: "Sono stati grandissimi i ragazzi perché stiamo attraversando un momento difficile per gli infortuni. Abbiamo concesso pochissimo a una squadra con grandissimi giocatori. Prospettive? Ci sono giovani interessanti, sono utili per i cambi che a partita in corso danno brillantezza. Inter? Non recupero nessuno, ci dovremo arrangiare. Rigore? Chiedo di limitare i falli dentro l'area di rigore, poi magari non c'era il loro e nemmeno il nostro. L'idea però è di essere poco aggressivi in area. Pradè? Non sono furbo come ha detto lui, mi ha solo dato un po' fastidio. E' stato un complimento per me, ma non per i giocatori che sono andati via o per quelli che lo faranno della nostra squadra. Centravanti? Non c'è un grande lavoro degli attaccanti, anzi fanno poco. Abbiamo preso Kalinic proprio per questo, è uno sopra la media sui movimenti e il tocco di palla. Confido in lui, Favilli e Di Carmine, ci possono dare tanto. Plusvalenze? Mi sono arrabbiato all'inizio, poi mi passa. Ci sono rimasto male, dovevamo fare altre cose, poi per colpa del Covid gli accordi non sono stati rispettati. Però capisco che all'Hellas funziona così, c'è grande attenzione per il bilancio. Io qui mi trovo bene, mi coccolano".