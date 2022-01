JURIC, Difficoltà? Siamo abituati. Gemello sia sereno

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CEROFOLINI IN USCITA: C'È LA PISTOIESE Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... Michele Cerofolini è pronto a lasciare la Fiorentina durante questa sessione di mercato invernale. Con il ritorno in campo di Dragowski, infatti, il portiere viola ha perso il ruolo di terzo portiere e adesso potrebbe andare a cercare maggiore minutaggio altrove dopo... NOTIZIE DI FV GEMELLO, QUEL PRECEDENTE CON DV9 IN PRIMAVERA Chissà se se lo sarebbero mai immaginati nell'aprile del 2019, Luca Gemello e Dusan Vlahovic, di ritrovarsi uno di fronte all'altro per un match di Serie A. Già, perché il portiere e l'attaccante classe 2000 hanno un precedente... Chissà se se lo sarebbero mai immaginati nell'aprile del 2019, Luca Gemello e Dusan Vlahovic, di ritrovarsi uno di fronte all'altro per un match di Serie A. Già, perché il portiere e l'attaccante classe 2000 hanno un precedente... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 10 gennaio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi