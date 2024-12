INTER, In difesa dal 1° Bisseck. La probabile contro i viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in casa Inter. Emergenza in difesa per Simone Inzaghi che a Firenze non potrà contare, oltre al lungo degente Pavard, neanche su Acerbi e Carlos Augusto. La linea a tre sarà quindi composta da BIsseck, De Vrji e Bastoni, che ha giocato da titolare ben 12 gare su 13 in campionato era presente anche martedì contro il Lipsia.

A centrocampo spazio ai soli noti Chalanoglu, Barella e Mkhitaryan, con Dumfries, favorito su Darmian, e Di Marco sulle corsie esterne. Davanti tornano a giocare insieme Lautaro e Thuram. Riguardo alla tifoseria organizzata, quest'ultima dovrebbe disertare la trasferta di Firenze per protesta contro il caro biglietti del settore ospiti.