IMMOBILE, Premi Scopigno-Pulici: dedica ai tifosi

Si è tenuta questa mattina, presso il Salone d’Onore del Coni, la consegna dei premi Scopigno e Pulici. Tra i protagonisti che hanno ricevuto il riconoscimento, anche Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio ha ricevuto questa gratificazione per essere stato il miglior giocatore della Serie A nella stagione 2021/22, ma non ha potuto presenziare all’evento perché in ritiro a Coverciano con il resto della squadra in vista della sfida di questa sera. Tramite i canali ufficiali del club, il capitano biancoceleste ha voluto esprimere i suoi ringraziamenti: “Sono rammaricato di non poter essere presente alla cerimonia e di non poter ritirare in questa occasione il prestigioso premio che la giuria mi ha assegnato. Mi scuso con gli organizzatori ma, come sapete, sono in trasferta a Firenze con la squadra in vista della partita di questa sera. È un onore per me ottenere questo storico riconoscimento che naturalmente condivido con tutti i miei compagni che mi supportano ogni giorno permettendomi di raggiungere grandi traguardi come questo. Lo dedico a loro e ai nostri tifosi che sono straordinari e ci seguono sempre, come oggi, in casa e in trasferta”.