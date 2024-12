GRITTI, Ottava vittoria consecutiva: stiamo esagerando?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La squadra che più di tutte ha approfittato della sospensione di Fiorentina-Inter e dei passi falsi di Juventus e Lazio è l'Atalanta, che si è imposta all'Olimpico di Roma per 0-2. Queste le parole del vice allenatore Gritti nel post match: "Ottava vittoria consecutiva in campionato. Stiamo esagerando? (ride, ndr). E' bellissimo, per i ragazzi, la società ed il mondo Atalanta.

E' una soddisfazione grande per tutti, è meritato, è una posizione di classifica incredibile ma ricordiamoci che siamo solo alla 14^ giornata. Questa squadra sta comunque dimostrando qualcosa di importante. Consapevolezza è la parola giusta per questa squadra. La squadra in campo riesce a capire i momenti, a capire se deve difendere, se deve dare tutto in quel momento":