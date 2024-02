GILA, Confermata la squalifica: salterà la Fiorentina

FirenzeViola.it

La Lazio ieri ha batuto il Torino imponendosi nel recupero della 21esima giornata per 2-0 grazie alle reti di Guendouzi e Cataldi. Mister Sarri però, in vista della gara contro la Fiorentina in programma lunedì 26 febbraio al Franchi, dovrà fare a meno di Mario Gila, espulso nel finale per somma di ammonizioni. A confermare la squalifica la decisione del giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea.