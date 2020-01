GENOA, Squadra già al lavoro per i viola: c'è Criscito

Nessuna giornata di sosta per il Genoa dopo la battuta d'arresto di ieri contro la Roma. Al Centro Sportivo Signorini la squadra si è ritrovata in vista della prossima partita che si giocherà sabato alle ore 18 contro la Fiorentina. Hanno lavorato maggiormente coloro che non sono scesi in campo contro i giallo-rossi. Per loro partitella contro la squadra Under 18. Presenti cinque elementi della Primavera. Partitella in famiglia disputata sulla distanza di trenta minuti per tempo. A Firenze - riporta Genoanews1893.it - tornerà capitan Criscito che ha scontato il turno di squalifica mentre per lo stesso motivo non ci sarà Cassata che era in diffida e contro i capitolini è stato ammonito andando così in squalifica. Domani proseguiranno gli allenamenti.