Fiorentina-Empoli, nel settore ospiti non ci saranno gli ultras azzurri: la nota

Domenica pomeriggio al Franchi andrà in scena il derby dell'Arno tra Fiorentina ed Empoli. Un match a cui i gruppi organizzati della Maratona Emiliano Del Rosso di Empoli non prenderanno parte per protesta nei confronti del numero limitato di biglietti nel settore ospiti dell'impianto di Campo di Marte. Una decisione che in passato era stata presa da molti altri gruppi organizzati d'Italia in occasione della trasferta fiorentina.

Di seguito il comunicato dei gruppi Ultras della Maratona Inferiore di Empoli: "Per la trasferta di Firenze del 27 aprile non saremo presenti perché riteniamo insufficiente il numero dei biglietti a nostra disposizione. Per non lasciare indietro nessuno a malincuore abbiamo preso questa decisione".