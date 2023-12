FERENCVAROS, Varga: "Nel weekend rientro. Coi viola..."

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Di rientro dall'infortunio Barnabas Varga, attaccante del Ferencvaros che la prossima settimana sfiderà la Fiorentina in Conference League, ha parlato a M1 del match coi viola: "Non sono ancora al 100% ma conto di sedere in panchina già nel weekend, anche perché mi manca lavorare col gruppo e spero di rientrare il prima possibile. Ora poi arriveranno due sfide determinanti, in particolare quella contro la Fiorentina in coppa".