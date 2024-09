EMPOLI, Pezzella: "Derby? Prima la Coppa poi ci pensiamo"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino dell'Empoli Giuseppe Pezzella dopo la gara con il Cagliari ha commentato la vittoria che proietta la squadra nell'alta classifica, prima del derby con la Fiorentina nel prossimo turno: Sicuramente abbiamo fatto un’ottima partita, contro una buona squadra. Siamo venuti qui per fare la nostra gara e cercare di portare a casa il risultato, ci siamo riusciti e siamo molto felici. Dobbiamo proseguire su questa strada. Siamo una squadra unita e penso che in campo si veda. Attacchiamo tutti e difendiamo tutti e penso che sia l’unico modo per riuscire a sopperire a tutte le difficoltà di una partita".

Domenica prossima c'è il derby con la Fiorentina ma Pezzella pensa alla gara di martedì con il Torino in Coppa Italia: "Prima c’è la Coppa Italia, guardiamo partita per partita cercando di fare il massimo".