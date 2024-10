FirenzeViola.it

Il terzino del Milan Emerson Royal ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Fiorentina valevole per la 7° giornata di Serie A. Queste le sue parole: "Non abbiamo avuto una partenza facile, ma siamo migliorati partita dopo partita. Abbiamo lavorato tanto e stasera può essere la partita giusta per restare in alto in classifica".