DI FRANCESCO, Non pensiamo ai viola ma al Toro

Momento non facile per la Sampdoria. Dopo le prime tre uscite ufficiale culminate con altrettante sconfitte, i blucerchiati vogliono cancellare lo 0 dalla casella delle vittorie. L'avversario non è dei più facili, visto che domani pomeriggio arriverà a Marassi il Torino di Walter Mazzarri. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco: "Non pensiamo alla Fiorentina o l'Inter ma concentrare le forze al Torino. Portare a casa punti in questa gara sarà determinante per affrontare le altre in una determinata maniera. Ad oggi cercherò di rimettere in campo una squadra più idonea per affrontare i granata"."