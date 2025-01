DA ROMA, Lazio: in cinque out all'allenamento odierno

FirenzeViola.it

A due giorni dal ritorno in campo dell'Europa League, con la Lazio (prossima avversaria dei viola) impegnata contro gli spagnoli del Real Sociedad, Marco Baroni è alle prese con alcuni problemi di formazione legati agli infortuni. Il tecnico nella seduta odierna non ha avuto a disposizione Patric, Manuel Lazzari e Matias Vecino, ma non si sono visti in campo neanche Elseid Hysaj e Arijon Ibrahimovic. Lo riporta LaLazioSiamoNoi.it.