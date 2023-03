FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco dopo il fischio finale di Inter-Juventus a seguito di una lite con Paredes è stato espulso il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio (stessa sorte anche per l'argentino ex PSG). L'ex Torino salterà dunque la sfida contro la Fiorentina, in programma dopo la sosta.