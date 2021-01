CROTONE, Oggi seduta di tecnico-tattica. E domani...

Seconda seduta della settimana per il Crotone di mister Stroppa in vista della sfida di sabato (ore 20:45) in casa della Fiorentina. Come riporta il sito ufficiale del club calabrese, i rossoblù anche quest’oggi hanno sostenuto un allenamento mattutino al centro sportivo e il menu ha previsto – dopo l’inizio in palestra – lavoro atletico, tecnica, tattica e per chiudere una partitella a campo ridotto. Domani si torna in campo, sempre al mattino, all’Antico Borgo.