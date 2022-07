CREMONESE, La formazione ufficiale contro la SPAL

Amichevole per la Cremonese prima avversaria della Fiorentina in Serie A. Quest'oggi gli uomini di Alvini giocheranno a Dimaro contro la SPAL: queste le formazioni ufficiali della gara al via alle ore 16:30.

Cremonese (3-4-1-2): Sarr; Bianchetti, Ravanelli, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Valeri; Tenkorang; Buonaiuto, Tsadjout. Allenatore: Alvini.

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Almici, Arena, Varnier, Celia; Zanellato, Esposito, Murgia; Mancosu; Finotto, Di Francesco. Allenatore: Venturato.