CORINI, Il gol di Ayè era regolare. Pulgar...

Alle ore 12.00 Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato nella sala stampa dello stadio Rigamonti per analizzare la vigilia del match contro il Genoa e ha commentato anche la gara di lunedì scorso contro i viola: "Il punto con la Fiorentina vale molto, è stata molto intensa e avevamo bisogno di giocare una partita ufficiale. Abbiamo portato a casa un punto, ora arriviamo a Genoa con i presupposti giusti. L'azione di Tonali è palese, non può essere che gol. Non ci volevo credere, nessuno si è accorto. Se c'è un fermo immagine ben preciso, il fallo di Pulgar può essere sanzionato in maniera diversa. Ne parlo spesso con i collaboratori, bisognerebbe fare come nella pallacanestro, a chiamata. Sarebbe più facile e renderebbe il gioco più veloce. Il VAR oggettivamente è un valore, va valutato però come deve essere utilizzato".