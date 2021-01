CONTE, Firenze campo difficile. Passare il turno...

Dopo il 2-1 ottenuto al Franchi contro la Fiorentina nella gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, valsa alla squadra di Antonio Conte la qualificazione ai quarti dove affronterà il Milan di Stefano Pioli, il tecnico della Beneamata analizza il match a Inter Tv: "Qualificazione meritata che poteva anche arrivare al 90esimo perché abbiamo comunque avuto occasioni importanti. Però va bene così, i ragazzi sono stati bravi, hanno giocato 120 minuti con buon ritmo, intensità e organizzazione. Sono soddisfatto. Sono contento anche per quei calciatori come Kolarov che ha avuto il Covid e non faceva una partita dall'inizio da tanto o per lo stesso Ranocchia. Hanno risposto bene a testimonianza del fatto che sono ragazzi seri che tengono all'Inter, si allenano bene e sono contento di allenare".

Centoventi minuti di gara, dispendio di energie non ideale in vista della Juve?

"C'è un aspetto positivo, il fatto di passare il turno su un campo difficile come quello di Firenze. Quando vinci è energia allo stato pure che ti ricarica. Questi ragazzi nelle ultime undici partite di campionato ne hanno vinte 8, pareggiato in casa della Roma e perso con la Samp. Spesso si rischia di bruciare energie nervose perché tante volte quello che fai non basta mai. Era importante qualificarci e questa è energia allo stato puro. La partita è una partita che dà stimoli, misura le nostre ambizioni e adesso recuperiamo e cerchiamo di prepararla al meglio".