COMO, Tantissima corsa ma pochi punti: ecco il dato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"La corsa non basta: 64 chilometri a partita. Ora servono i punti" a scriverlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a proposito del Como - prossimo avversario della Fiorentina in campionato - che poi aggiunge: "Quella di Fabregas è la squadra che corre di più in campionato dopo il Napoli capolista. Con 64,340 km di media a partita, secondo le statistiche della Lega Serie A. I due calciatori del Como che coprono la maggiore distanza correndo sono i centrocampisti centrali Sergi Roberto e Maximo Perrone, rispettivamente 6,823 e 6,791 km a partita, nono e undicesimo della classifica".