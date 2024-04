COLANTUONO, Coi viola tanti assenti. Fiore top-team

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai canali ufficiali del club granata alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha introdotto i temi legati al match di domani contro i viola. Ecco alcune delle sue parole: "Ci aspetta una gara molto difficile contro una squadra che sta facendo un campionato importante, con una semifinale di Coppa Italia da giocare e che sta andando avanti anche in Conference. È una squadra rodata che gioca da tempo insieme con lo stesso allenatore; per fare punti contro avversari di questo tipo bisogna fare una partita quasi perfetta. Mi auguro che questa settimana di lavoro piena possa consegnare al campo una squadra attenta. La Fiorentina è una delle squadre più virtuose del nostro campionato soprattutto per il possesso palla, il pressing alto e altre caratteristiche ben precise. Dobbiamo mettere in campo una prestazione importante cercando di non complicarci la vita da soli dopo pochi minuti e dover cambiare copione tattico, servirà un approccio importante alla gara per provare a ottenere a tutti i costi un risultato positivo”.

Tanti assenti per i viola ma anche per i granata. Oltre a Manolas e Boateng, infatti, si è fermato pure Gyomber. “Sia noi che la Fiorentina avremo delle assenze importanti ma probabilmente a noi in questo momento ci disturbano maggiormente perché abbiamo fuori giocatori che potevano darci una grande mano. Giocheremo con i ragazzi a disposizione, devono capire il momento e che bisogna dare tutto in campo. Non avremo Gyomber, Manolas, Boateng, Maggiore, Kastanos e mancherà anche Coulibaly per squalifica. Sono assenze pesanti perché le scelte sarebbero state più ampie ma con quelli che abbiamo dobbiamo cercare di tirare fuori l’orgoglio e fare una partita di grande intensità”, ha detto l’allenatore.