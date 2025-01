CIURRIA (SKY), Da oggi ripartiamo. Vinta la prima finale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky Sport, l'esterno del Monza Patrick Ciurria ha commentato così la vittoria con la Fiorentina: “Oggi abbiamo fatto una grande prova di squadra. Sono contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Sono contento anche per Maldini, ha qualità pazzesche e questo gol lo libera a livello mentale”.

Può essere la ripartenza del Monza?

“Da oggi parte il nostro campionato, ci saranno diciannove finali e la prima l’abbiamo vinta".