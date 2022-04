CIOFFI, Impresa di squadra, il calcio è bello così

Al termine della netta vittoria sul campo della Fiorentina, il tecnico dell'Udinese, il fiorentino Gabriele Cioffi, ha commentato a Skysport la gara e parlato degli obiettivi dei friulani in questa parte finale di stagione: "Partita tutta d'un fiato quella di oggi. Abbiamo sofferto molto le mezz'ali della Fiorentina, Becao e Nuytink hanno fatto un gran lavoro di letture in questo caso. Serviva una grande impresa di squadra e l'abbiamo fatta".

Non vincevate al Franchi dal 2007.

"Ovviamente lo sapevamo, era il nostro obiettivo tornare a vincere qui. Non vogliamo sederci, rimanere vivi e sfruttare ogni partita. Sappiamo che il calcio è bello così, in ferie si va il 22 maggio".

Adesso puntate ai 50 punti?

"Cinquanta punti è un numero che in bocca nostra non c'è mai stato. Non ci pensiamo, cerchiamo di ricaricare le pile che ora incontriamo forse la squadra più forte del campionato".

Con la Fiorentina, nel weekend, sarete arbitri della corsa scudetto.

"L'obiettivo nostro è fare il massimo in ogni partita. Per la squadra che abbiamo guardare in alto fa paura, così come guardare indietro. Così secondo noi questa è la strada giusta. Noi faremo il massimo contro l'Inter e contro le altre squadre".