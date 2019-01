CHIEVO, Lavoro fisico e partitelle in vista di Firenze

Prosegue la preparazione dei gialloblù in vista della sfida contro la Fiorentina in programma domenica 27 gennaio alle ore 12.30 al Bentegodi. Il programma di oggi è iniziato con un riscaldamento seguito da un’esercitazione di possessi palla tattici. La squadra è stata successivamente suddivisa in due gruppi: lavoro fisico per chi è sceso in campo lunedì, mentre partitine per chi non ha giocato. Il mister dei gialloblù Domenico Di Carlo ha fissato per domani una seduta pomeridiana con inizio alle ore 14:30.