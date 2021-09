CEO INTER, Commisso? Ognuno pensi per sé

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, OGGI TEST DECISIVO PER GONZALEZ. VENUTI È OUT L’allenamento di rifinitura in programma questo pomeriggio in casa Fiorentina sarà decisivo per capire se Nico Gonzalez potrà essere o meno della partita domani sera contro l’Inter. Quello che però appare già certo - secondo quanto... L’allenamento di rifinitura in programma questo pomeriggio in casa Fiorentina sarà decisivo per capire se Nico Gonzalez potrà essere o meno della partita domani sera contro l’Inter. Quello che però appare già certo - secondo quanto... NOTIZIE DI FV TOP FV, A MARASSI STRAVINCE BONAVENTURA. SAPONARA... Non ci sono dubbi tra i tifosi viola per la vittoria del premio come miglior giocatore in campo nella vittoria della Fiorentina contro il Genoa: Jack Bonaventura. L'ex centrocampista del Milan ha infatti conquistato la fetta più grossa della votazione... Non ci sono dubbi tra i tifosi viola per la vittoria del premio come miglior giocatore in campo nella vittoria della Fiorentina contro il Genoa: Jack Bonaventura. L'ex centrocampista del Milan ha infatti conquistato la fetta più grossa della votazione... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 20 settembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi