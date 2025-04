Celje, parla Svetlin: "Possiamo giocare alla pari con la Fiorentina. De Gea straordinario"

Alla vigilia di Fiorentina-Celje, l'attaccante del club sloveno, Tamar Svetlin ha parlato a TuttoMercatoWeb. Queste le sue parole sulla gara di domani: "L'andata ha solamente confermato ciò che già sapevamo: che possiamo competere alla pari con le squadre d'élite europee. La Fiorentina è una squadra straordinaria e l'abbiamo fatta lavorare duramente per ottenere un gol di vantaggio prima del ritorno".

Come hai vissuto i giorni che hanno preceduto questa partita, in città?

"La città ci sostiene, ci sarà un grande pubblico che sarà con noi a Firenze e questo ci dà ancora più speranza".

È difficile segnare contro De Gea? È stato decisivo nella prima partita.

"De Gea è un portiere straordinario e lo ha dimostrato. Come ha detto Mandragora: è stato stratosferico. Ha dovuto fare molto per difendere la porta, è stato eccellente".

Chi ti preoccupa di più dopo la prima partita? La Fiorentina ti ha impressionato?

"Non parlerei di "impressionare", perché sapevamo già quanto fossero forti come squadra, ma la verità è che hanno molta qualità individuale, quindi è difficile indicare un solo giocatore".

Cosa ne pensi dello stadio Franchi? Ti piacerebbe segnare in una città e in uno stadio come questo?

"Ogni trasferta per noi è una bella esperienza perché non siamo abituati a giocare in questi ambienti, stadi ed atmosfere. L'Artemio Franchi è uno stadio iconico e sarebbe bello segnare lì. L'ho fatto in trasferta contro l'APOEL e il Lugano, quindi speriamo di continuare questa striscia positiva".