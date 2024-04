CARNESECCHI, 2° tempo in crescita. Viola tanti meriti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato nel post partita ai microfoni di Mediaset. Queste le sue parole:"Abbiamo fatto un secondo tempo in crescita. Siamo migliorati tanto sotto l'aspetto fisico. Siamo fiduciosi per il ritorno che si gioca in casa nostra. Sarà una partita molto maschia, speriamo che riusciamo a dare continuità a questo secondo tempo. La Fiorentina ha tanti meriti nel primo tempo, noi non siamo riusciti a pressarli bene. Ci siamo un po' aperti ed è per questo che ho fatto quelle due parate, ma siamo andati in crescita".

Sulla condizione fisica: "Quella pressione che dicevo ci è mancata un po' per meriti della Fiorentina ma anche per una nostra poca energia all'inizio della gara. Io dal campo ho avuto la sensazione che i compagni abbiano preso fiduciosa con l'andare del tempo".