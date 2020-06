CAGLIARI, Affaticamento muscolare per Nainggolan

Saranno effettuati domattina (martedì 9) gli esami per valutare l'entità dell'affaticamento al polpaccio accusato da Radja Nainggolan, che in mattinata non ha preso parte insieme ai compagni del Cagliari alla prima seduta settimanale ad Asseminello, agli ordini di Walter Zenga. Non appena avvertito il fastidio al polpaccio il belga ha preferito evitare di forzare, in attesa dell'esito delle visite, anche in base alle sensazioni provate (e all'esperienza maturata in anni di carriera). In base al responso degli esami, si vedrà poi se il Ninja prenderà parte alla seduta prevista domani in tarda serata alla Sardegna Arena, decisa da Zenga e dal suo staff per iniziare ad abituare i rossoblù ai prossimi impegni di campionato.