BRADARIC, Pareggio con i viola è un risultato giusto

Il difensore della Salernitana Domagoj Bradaric ha parlato così a DAZN dopo il pareggio contro la Fiorentina per 3-3: “Abbiamo la giusta mentalità, non perdiamo da dieci partite. Ci manca qualcosa per riuscire a vincere la partite, abbiamo affrontato una grande squadra come la Fiorentina ed il pareggio è un buon risultato. Sousa? Il mister ci parla molto, stiamo provando tante cose ma dobbiamo crescere ancora. Siamo molto felici con lui e con il suo staff. Dia? Mi piace lavorare con lui. Ha una grande mentalità, è un vincente, vuole vincere in tutte le situazioni anche in allenamento. Spero di crescere con lui”.