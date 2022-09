BETO, Quest'anno abbiamo mentalità e fame

Un 3-1 in trasferta, in rimonta, con la cattiveria agonistica che serviva. Uno dei protagonisti assoluti dell'Udinese sul campo del Sassuolo è stato Beto, che ha messo a referto una doppietta partendo dalla panchina. “È stata una partita con tante emozioni, ma abbiamo lavorato bene. Dopo aver preso il primo gol non abbiamo abbassato la testa e abbiamo guardato avanti. Vincere è l’unica cosa importante. Ho visto dalla panchina quanto la partita fosse chiusa e le difficoltà a rientrare. Ma l’Udinese di quest’anno ha grande mentalità e fame. Volevamo vincere e abbiamo vinto, e questo è il lavoro di tutta la squadra e dei tifosi”.