BENNACER, In Coppa non pensavo ad altri club poi...

Ismael Bennacer, neo acquisto del Milan, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Su di lui si era mossa anche la Fiorentina ma alla domanda sull'interesse di altri club ha risposto: "Ero in coppa d'Africa quindi non pensavo ad altri club, ma quando il Milan mi ha chiamato non ho pensato troppo. Loro mi hanno chiamato e questa è la cosa più importante. Giampaolo? Mi ha chiesto di venire perché gli piace come gioco, vado bene per il suo sistema di gioco, e questo è già tanto per me. E' la cosa più importante, voglio dare il massimo perché conosco le mie qualità".