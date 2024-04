BALLARDINI, Preso bastonata, cambieremo qualcosa

FirenzeViola.it

Il tecnico del Sassuolo, Davide Ballardini, alla fine della gara persa con il Lecce spiega da dove ripartire, visto che dovrà incontrare la Fiorentina al Franchi nella prossima giornata e poi l'Inter: "Si riparte da noi - ha risposto il tecnico in conferenza stampa - quello che abbiamo fatto oggi non deve più succedere. Noi non siamo stati squadra attenta e determinata come lo siamo stati contro il Milan. Comunque siamo a tre punti dalla salvezza, e sicuramente non siamo quelli di oggi. Non abbiamo avuto quella determinazione che serviva. Certamente cambieremo qualcosa, ma ci sono ancora 5 partite per far vedere che ce la possiamo giocare fino alla fine".

E ancora: "Ricominciamo da quello fatto fino ad oggi, compresi i tanti errori, perché se prima di oggi pensavamo che potevamo venire fuori da questa situazione in un modo, oggi abbiamo capito che quel modo lì non basta e intendo il gioco, le qualità, bisogna trovare un'altra maniera, bisogna che gli avversari non ci facciano così male facilmente, e dobbiamo essere più bravi quando attacchiamo e questa fragilità non dobbiamo averla se vogliamo salvarci".

Sulla fragilità mentale: "Dobbiamo correggere questo, dobbiamo dare più consapevolezza. Sappiamo che così non va bene, ma è altrettanto vero che abbiamo delle qualità e le qualità con il lavoro, l'attenzione e l'umiltà, per me sono queste le cose da fare. Oggi abbiamo preso una bella bastonata e dalla bastonata gli uomini si vedono da questo. Ci siamo anche meritati magari i calci che abbiamo presi e vediamo di far sì che non succeda più".