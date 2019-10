AYÉ, Peccato per il gol annullato. Dessena...

L'attaccante del Brescia, Florian Ayé, ha parlato dopo la gara contro i viola a Sky. Queste le sue parole: "Se sto ancora ripensando al gol annullato? Certo perché era il mio primo gol in Serie A e peccato che è stato annullato per una mano a centrocampo. Se ci ha condizionato l'infortunio di Dessena? Un po', ma non troppo perché siamo stati concentrati, speriamo non sia troppo grave per Dessena. Cosa è mancato? Forse un po' di lucidità e l'ultima scelta. Dobbiamo lavorare per la prossima partita. Se ho temuto di averlo sbagliato? Non avevo paura, ero sicuro di me, con il palo era gol, comunque non importa perché è stato annullato. La fotografia fatta dopo il gol? Era sbagliata (ride, ndr)".